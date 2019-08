«Askeladden - I Soria Moria Slott»: Norsk Indiana Jones

1 2 3 4 5 6

Fakta: Askeladden - I Soria Moria slott Norge 2019 Eventyr/familiefilm Regi: Mikkel Brænne Sandemose Manus: Aleksander Kirkwood Brown Skuespillere: Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen, Elias Holmen Sørensen, Thorbjørn Harr, Christian Skolmen Aldersgrense: 9 år

Igjen er det Mikkel Brænne Sandemose som står for regien, og denne gangen har skumle dansker, ledet av Ohlmann (Sidse Babett Knudsen), forgiftet kongen og dronningen. Den eneste mulige kuren er i Soria Moria Slott, men de må forte seg for Askeladdens brødre står i fare for å dø en smertefull død i ei spikertønne.

Ja, det er ganske så dramatisk til tider, som da Kristin (Eili Harboe) og Askeladden (Vebjørn Enger) møter Fossegrimen som kunne sklidd rett inn i hvilken som helst skrekkfilm. Heldigvis er det hele tiden nok av humor til å balansere det skumle med, men så er det dessverre også scener som skal være skumle som mangler skikkelig oppbygging og blir derfor ganske intetsigende. Det slår ikke akkurat gnistrer mellom Askeladden og Kristin heller, og deres gryende kjærlighet blir lite troverdig.

Når det er sagt koste jeg meg og lo høyt flere ganger. Målgruppen vil garantert bli underholdt av både spenningen og humoren. Filmen har også betydelig bedre flyt enn den forrige, selv om den prøver å bite over vel mye på en gang. Og selv om den av og til minner om både «Indiana Jones» og «Ringenes Herre», blir den ikke like eventyrlig som den kunne ha vært.