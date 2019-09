«Rambo: Last Blood»: Blodig avslutning

1 2 3 4 5 6

Fakta: Rambo: Last Blood USA 2019 Action/krigsfilm Regi: Adrian Grunberg Manus: Matthew Cirulnick, Dan Gordon, Sylvester Stallone, basert på en karakter av David Morell Skuespillere: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Óscar Jaenada Aldersgrense: 15 år

Noe en mexicansk organisasjon som driver med menneskehandel får erfare når de tar Gabrielle, som er som en datter for Rambo. Men han er kanskje ikke like kvikk i sansene som før, for i starten gjør han en del alvorlige feil som får fatale konsekvenser. Så henter han seg inn igjen og ingen av skurkene får beholde verken liv eller lemmer.

«Rambo»-filmene har alltid vært blodige og bydd på en rekke kreative henrettelsesmetoder og dødelige feller. Denne filmen er intet unntak, og kanskje er det bare at jeg også er blitt eldre, men den fremstår som hakket mer blodig og voldelig enn alle de andre. Men selv om det er digg at fæle menn som kjøper, selger og misbruker unge kvinner får som fortjent, halter manuset en del og er stivere enn Stallones hofter og tynnere enn sveisen. Scenene mangler skikkelig oppbygging, og derfor blir en del av hendelsesforløpene lite troverdig og jeg klarer ikke å engasjere meg i historien.

Når det er sagt leverer den akkurat den voldelige testosteronbomben jeg forventet, og mer enn dekker gladvoldsbehovet. Den vil garantert underholde alle fans, men jeg hadde håpet på en mer verdig finale for en av våre største actionhelter.