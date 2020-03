«The Last Thing He Wanted»: Mer forvirrende enn spennende

1 2 3 4 5 6

Fakta: The Last Thing He Wanted Drama/Thriller England/USA 2020 Regi: Dee Rees Skuespillere: Anne Hathaway, Ben Affleck, Rosie Perez, Willem Dafoe, Toby Jones Aldersgrense ikke oppgitt

Tidlig på 1980-tallet er Mellom-Amerika en eneste stor krigssone for kampen mellom de sosialistiske sandinistene og den høyreekstreme, CIA-støttede Contras-geriljaen. Den nidkjære journalisten Elena McMahon (Anne Hathaway) havner, takket være sin sleske våpensmugler av en far (Willem Dafoe), midt i begivenhetenes blodige sentrum.

Denne Netflix-produksjonen vil fryktelig gjerne være en konspirasjonsthriller av den sofistikerte typen. Dessverre har regissør Dee Rees («Mudbound») fullstendig mistet grepet om historien hun prøver å fortelle.

Greit nok, så var de faktiske forholdene uoversiktlige. Dét unnskylder likevel ikke filmens mange uklare persontegninger, forvirrende scener eller tåkete dialoger. For ikke å snakke om en sjokkerende siste tvist som ikke føles sjokkerende i det hele tatt.

Dedikerte Anne Hathaway-fans vil muligens synes at «The Last Thing He Wanted» er bryet verdt. De som måtte ønske å lære noe om bakgrunnen for Iran–Contras-skandalen – eller ganske enkelt er ute etter litt spenning – vil derimot sitte igjen uten annet enn et behov for en hodepinetablett og en time på sofaen.