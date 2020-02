«Torden»: Puslete uvær

1 2 3 4 5 6

Fakta: Torden Fantasy Norge 2020 Regi: André Øvredal Skuespillere: Nat Wolff, Priyanka Bose, Iben Akerlie, Martin Grid Toennesen, Per Frisch, Per Egil Aske Aldersgrense: 12 år

André Øvredals nye har en del til felles med debuten «Trolljegeren» fra 2010. Igjen tar han utgangspunkt i norsk mytologi og igjen har han lagt handlingen til en gjenkjennelig norsk virkelighet. Forskjellen er at Øvredal ber oss om å ta «Torden» på alvor.

En forkommen ung mann dukker opp i Odda. Norsk-amerikanske Eric (Nat Wolff) skulle bare finne sine røtter, men besøket har utløst uforklarlige og svært farlige krefter i ham. Snart er Eric og psykologen Christine (Iben Akerlie) på flukt fra myndighetene.

Øvredal, som også har «The Autopsy of Jane Doe» (2016) og «Scary Stories to Tell in the Dark» (2019) på CV-en, får mye ut av et sannsynligvis begrenset budsjett. Både de små, mellommenneskelige øyeblikkene og farene ved å kjøre alt for fort på smale vestlandsveier, blir formidlet med stor troverdighet.

Dessverre er selve historien i «Torden» puslete greier. Det sentrale mysteriet – hvor Erics krefter egentlig kommer fra – er ikke særlig mystisk i det hele tatt, og klimakset kommer som, vel, et antiklimaks. Dette er noe så sjeldent som en film som trenger en oppfølger.