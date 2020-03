«Spencer Confidential»: Digg for Wahlberg-fans

1 2 3 4 5 6

Fakta: Spencer Confidential USA 2020 NETFLIX-FILM Action/komedie Regi: Peter Berg Manus: Sean O’Keefe og Brian Helgeland, basert på Robert B. Parkers «Spencer»-bokserie Skuespillere: Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger Aldersgrense: 16 år

Filmen er det femte samarbeidet mellom Mark Wahlberg og regissør Peter Berg («Lone Survivor»), og her har filmskaperen latt Wahlberg gjøre akkurat det han er best på. I tillegg til actionstjerna, som får utrolig mye juling i filmen, er filmen krydret med en rekke andre gøyale og fargerike karakterer som øker underholdningsverdien.

Spencer (Wahlberg) prøvde å avsløre en korrupt politimann, men endte selv i fengsel. Etter han kommer ut forsøker han å skape et nytt liv for seg selv, men fortiden vil ikke la ham være i fred. Da en annen politimann også blir vanæret i samme sak, starter han sin egen etterforskning som avdekker korrupsjon i mange ledd.

Filmens største svakhet er at den ikke helt treffer sjangeren. Den blir liggende et sted midt mellom alt, og glir litt på det jevne i stedet for å nå de helt store høydene. Den har humor, men er ikke hysterisk morsom, den har action, men ikke noe en ikke har sett før, og den har et ganske velkjent detektivplott i bunn. Men liker du Mark Wahlberg vil du digge filmen, og det er absolutt verre ting du kunne bruke tid på.