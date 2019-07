«The Lion King»: Naturtro nyinnspilling

1 2 3 4 5 6

Fakta: The Lion King USA 2019 Eventyr/familiefilm Regi: Jon Favreau Manus: Jeff Nathanson, Brenda Chapman Skuespillere: Seth Rogen, Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones, Keegan-Michael Key, Beyoncé, Billy Eichner Norske stemmer: Nils Ole Oftebro, Espen Grjotheim, Raymond Sereba, Håvard Bakke, Oskar Fjeldstad Bergheim, Hedda Grjotheim, Heidi Ruud Ellingsen, Christoffer Staib, Anders Bye, Aldersgrense: 9 år

Magien er absolutt på plass, i tillegg til en revolusjonerende ny animasjonsteknologi, og jeg tror både nye og eldre fans vil elske filmen. Jeg er generelt ikke begeistret over «remakes», men med den nye datateknologien som er brukt for å blåse nytt liv i den afrikanske savannens vakre natur og dyreliv, er det et velkomment og visuelt vakkert unntak.

Når det er sagt håper jeg ikke dataanimasjon erstatter tegnefilm, men akkurat denne filmen kler det naturtro uttrykket. Mye av kritikken handler nettopp om at ting ser så ekte ut at karakterene har mistet sin sjarm, magi, hjertevarme og humor. For min del synes jeg det var imponerende å se hvor mye følelser og sjel de har klart å skape i dyrenes øyne, og Seth Rogen og Billy Eichner som Pumbaa og Timon bringer sjarm og humor i lange baner.

Det gjør også mange av de andre karakterene. De eneste som kanskje ikke når helt opp er hyenene, som var hakket morsommere med Whoopi Goldberg i spissen i 1994, men de nye hyenene er til gjengjeld mer skremmende. Anmeldelsen er basert på den engelske versjonen, og jeg anbefaler den av flere grunner, men først og fremst for å høre Beyoncé synge «Spirit». Gåsehudalarm.