«Downton Abbey»: Lettbent nostalgi

Fakta: Downton Abbey Drama Storbritannia 2019 Regi: Michael Engler Skuespillere: Allen Leech, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Imelda Staunton, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Joanne Froggatt, Laura Carmichael, Jim Carter, Penelope Wilton Aldersgrense: 6 år

Bare så det er sagt: Undertegnede har aldri sett en hel episode av «Downton Abbey». Derfor har jeg heller ingen oversikt over intrigene eller noen som helst følelser investert i karakterene. Heldigvis er filmen alt annet enn vanskelig å følge.

Året er 1927 og på Downton forbereder herskap og tjenere seg til besøk av Kong George V og Dronning Mary. Handlingstrådene er mange og mer eller mindre lette å ta alvorlig: En herre i mystisk ærend har tatt inn på den lokale puben, tjenerstaben føler seg overkjørt av kongens folk og en av mennene på huset får problemer når han besøker en ulovlig klubb. Og alt sammen føles som en unnskyldning for at man skal få se karaktersterke skuespillere utfolde seg i overdådige omgivelser.

At «Downton Abbey» har fint lite til felles med alle de moderne tv-seriene på HBO og Netflix – for ikke å snakke om de effektdrevne spetakkelfilmene som dominerer på kino – vil antakelig bare være et pluss for målgruppen. Denne er myntet på et publikum som ønsker å drømme seg bort til en tid og et sted hvor livet muligens ikke var enklere, men defintivt mer estetisk tiltalende.