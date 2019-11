«Sorry We Missed You»: Livet på stoppeklokke

1 2 3 4 5 6

Fakta: Sorry We Missed You Drama England 2019 Regi: Ken Loach Manus Paul Laverty Skuespillere: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor Aldersgrense: 12 år

Ricky (Kris Hitchen) kjører budbil. Abbie (Debbie Honeywood) er hjemmehjelp. Begge arbeider under forhold som ikke kan kalles annet enn umenneskelige: Tidsskjemaene deres tillater ikke at den minste uforutsette ting skjer, de har alltid trusler om bøter og oppsigelse hengende over seg, de har knapt noen fritid å snakke om. Belastningen på familielivet er enorm.

Helt siden 1960-tallet har Ken Loach skildret livet i den britiske arbeiderklassen, og det må være nedslående for den nå 83 år gamle filmskaperen å se hvordan mye har utviklet seg til det verre. Svaret hans er å bli enda mer kompromissløs. «Sorry We Missed You» er en knallhard film.

Paradoksalt nok er det de få øyeblikkene av ømhet og glede – når Ricky og datteren sitter i varebilen og ser ut over havet eller når hele familien for en gangs skyld er samlet for å spise indisk take-away – som blir aller mest hjerteskjærende. Man bare vet at den fordømte mobilen kommer til å ringe når det passer som aller dårligst.

«Sorry We Missed You» får «Joker» til å fremstå som et lettbent og lettvint lystspill. Til gjengjeld sier den også veldig mye mer om tiden vi lever i.