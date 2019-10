«Wild Rose»: Britisk «feelgood»

1 2 3 4 5 6

Fakta: Wild Rose England 2019 Drama/musikkfilm Regi: Tom Harper Manus: Nicole Taylor Skuespillere: Julie Walters, Jessie Buckley, Sophie Okonedo, Craig Parkinson Aldersgrense: 9 år

Rose-Lynn (Jessie Buckley) er svært selvdestruktiv, og har akkurat kommet ut av et 12 måneders opphold i fengsel. Hennes to barn, som hun fikk før hun var 18 år, har bodd hos hennes mor og gleden står ikke direkte i taket da hun ringer på døra. Stemningen blir ikke bedre da hun bortprioriter barna for å følge drømmen om å bli den største countrystjerna fra Skottland.

Filmen sammenliknes med «A Star is Born», men forskjellene er langt flere enn likhetene. Handlingen og persongalleriet i «Wild Rose» er mer humoristisk og typisk britisk, med en jordnær brun pub-stemning. Det er lite Hollywood-glamour, og ingen het romanse eller gnistrende personkjemi. Jessie Buckley leverer imidlertid en strålende prestasjon, både som skuespiller og vokalist, og bærer mye av filmen.

Plottet og hendelsesforløpet er for forutsigbart til å skape filmmagi. Heldigvis unngår regissør Tom Harper og manusforfatter Nicole Taylor den største klisjéfella, da Rose-Lynn ikledd sine hvite cowboyboots setter kursen mot Nashville. Og med den sterke hovedrolleprestasjonen blir det alt i alt en underholdende «feelgood»-film med noen riktig fine musikalske øyeblikk.