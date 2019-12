«Let Me Fall»: Å være ung er fortsatt for jævlig

1 2 3 4 5 6

Fakta: Let Me Fall Drama Island 2018 Regi: Baldvin Zophoníasson Skuespillere: Elín Sif Halldórsdóttir, Lára Jóhanna Jónsdóttir, Þorsteinn Bachmann Aldersgrense: 15 år

15 år gamle Magnea (Elín Sif Halldórsdóttir) har egentlig alle forutsetninger for å leve et helt vanlig liv. Men jentungen trekkes mot feil miljøer, mot de som røyker, drikker, sniffer, setter sprøyter og noen ganger må la seg fornedre på det groveste for å holde kjøret gående. Et kjæresteforhold til venninnen Stella (Lára Jóhanna Jónsdóttir) skal vise seg å få fatale konsekvenser.

Islandske «Let Me Fall» er en film hvor vondt alltid kan bli verre. Hoppene i tid – som banker inn kontrasten mellom en normal ungdomsskoleelev og den tannløse, forslåtte junkien hun 20 år senere er blitt – oppleves noen ganger forvirrende, men er med på å gjøre Magneas fortelling hakket mindre forutsigbar. En stort sett strengt dokumentarisk form gjør den forstemmende troverdig.

Elendighetsskildringer av denne typen er ikke noe nytt. Tankene går til tyske «Å være ung er for jævlig» (1981). Dessverre er ikke påminnelser om rusmisbrukerens virkelighet – samme hvor fjerne de måtte føles, samme hvor ubehagelige de måtte være å se – blitt det spor mindre aktuelle eller viktige med tiden.

Og «Let Me Fall» slår hardere enn de fleste av dem.