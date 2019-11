«Skin»: Under huden på skinheads

1 2 3 4 5 6

Fakta: Skin USA 2019 Biografi/action/drama/thriller Regi: Gut Nattiv Manus: Guy Nattiv Skuespillere: Jamie Bell, Danielle Macdonald, Bill Camp, Vera Farmiga Aldersgrense: 15 år

Men heldigvis er det håp. Den Oscar-vinnende filmskaperen Guy Nattiv forteller historien om amerikaneren Bryon Widner som gikk fra å være en voldelig nynazist, med tatoveringer i hele ansiktet som trofeer for alle sine hatforbrytelser, til en kjærlig familiefar.

Bryon (Jamie Bell) bodde på gata da han ble plukket opp av et ektepar som tilbød ham tilhørighet og familie, men til gjengjeld krevde de hans fulle lojalitet til den høyreekstremistiske organisasjonen deres. I flere år følger han ordre blindt og utfører en rekke svært brutale handlinger, men han begynner etter hvert å utvikle samvittighetskvaler. Da han møter alenemoren Julie og hennes tre døtre, begynner veien mot et nytt liv uten hat og vold. Problemet er bare at ingen forlater organisasjonen i live.

Jamie Bell spiller sin beste rolle siden han sjarmerte alle i «Billy Elliot», og samtlige på rollelisten bidrar til at filmen treffer så hardt som den skal og bør. Filmen viser hvor skremmende lett unge, påvirkelige sinn blir manipulert, men heldigvis er det også håp hvis de bare tør å be om hjelp. Alle burde se denne filmen, og ta med ungdommene.