«Yesterday»: Årets sommerflørt

Fakta: Yesterday Storbritannia 2019 Komedie/drama/musikkfilm Regi: Danny Boyle Manus: Richard Curtis Skuespillere: Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon, James Corden, Ed Sheeran Aldersgrense: Tillatt for alle

Jack er en låtskriver som etter 10 år ennå ikke har fått noe gjennombrudd. Han er klar til å legge gitaren på hylla, til han våkner opp etter en ulykke og hele verden har glemt både bandet The Beatles og alle sangene deres. Karrieren skyter fart etter at han begynner å fremføre sangene og presentere dem som sine egne.

Filmen har flere likhetstrekk med «Notting Hill», som Richard Curtis også skrev manuset til. Når det er sagt er historien kreativ og karakterene festlige nok til å nesten veie opp for de mange déjà vu-øyeblikkene. Selve plottet blir imidlertid litt for lite utforsket. For hvordan hadde egentlig folk reagert på den musikken hvis noen presenterte den i dag, uten de kulturelle og historiske rammene rundt det som skjedde i musikkmiljøet og i verden på 60-tallet?

Regissør Danny Boyle klarer heller ikke å skape den samme magien som i «Slumdog Millionaire», og filmen virker mest som en unnskyldning for å trekke frem musikken til The Beatles igjen - som i grunnen er helt greit. Hovedrolleinnehaver Himesh Patel leverer også en strålende prestasjon både som sanger og skuespiller, og med masse humor, romantikk og musikk vil filmen garantert underholde, og få deg til å smile og synge med.