«Child's Play»: Verdens verste bestevenn

1 2 3 4 5 6

Fakta: Child's Play Skrekkfilm USA 2019 Regi: Lars Klevberg Manus: Don Mancini, Tyler Burton Smith Skuespillere: Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry, Tim Matheson Musikk: Sara Kohlman Aldersgrense: 15 år

Ingen ville vel finne på å kalle den originale «Child's Play» fra 1988 for en stor film, men for mange som vokste opp i VHS-æraen er den nå en slags klassiker allikevel. Og selvsagt var det bare et tidsspørsmål før Hollywood måtte spille den inn på nytt.

I denne versjonen, som er regissert av norske Lars Klevberg, er ikke dukken Chucky ond fordi den er besatt av sjelen til en seriemorder, men fordi en misfornøyd arbeider ved «sweatshop»-fabrikken i Vietnam har fjernet sikkerhetssperrene på det som nå er en hypermoderne robot-bestevenn med wi-fi og alt inkludert. Dette grepet gjør ikke bare Chucky (litt) lettere å tro på, men det gir også «Child's Play» en viss satirisk snert: Hvor mye bør vi egentlig stole på teknologien vi omgir oss med?

Og når Chucky – dessverre ikke særlig overbevisende dataanimert, men med en akkurat passe creepy stemme fra Mark «Luke Skywalker» Hamill – først setter i gang med sin morderiske virksomhet, får Klevberg mye god, sort humor ut av guffenhetene. Faktisk gjør det ikke all verden at «Child's Play» er mer morsom enn egentlig skummel.